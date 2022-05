Zanter 2012 gëtt fir den nationalen Dag vun der Liberatioun eng Militärparad organiséiert. Dës tourt all Joers an eng aner Stad a Lettland.

Op senger Visitt duerch déi baltesch Länner war de Vizepremier a Verdeedegungsminister François Bausch zu Gaascht bei der Feierlechkeet vum Nationalfeierdag zu Saldus am Südweste vu Riga. A Presenz vum lettesche Premier Egils Levits an dem Verdeedegungsminister Artis Pabriks gouf un d'Onofhängegkeet vun der Sowjetunioun vum baltesche Land erënnert.

Mat an der éischter Rei war och den ukraineschen Ambassadeur vu Riga. An der Ried vum President gouf och un déi eescht Situatioun am Südoste geduecht an déi russesch Attack op d'Ukrain an d'russesch Verhalen zu Mariupol op dat schäerfst kritiséiert.

Lettland huet zwee Nationalfeierdeeg

Virun 104 Joer, den 18 November 1918, gouf Lettland als en eegene Staat gegrënnt. Dorun erënnere Letten, wa se den Nationalfeierdag "d'Ausruffe vun der Republik" feieren.

Géint Enn vum Zweete Weltkrich huet Lettland seng Onofhängegkeet verluer an huet bal 50 Joer laang zur Sowjetunioun gehéiert.

Eréischt zanter August 1991, nom Zesummebroch vun der Sowjetunioun, gouf et nees en eegestännege lettesche Staat. Seng Onofhängegkeet vun der Sowjetunioun huet d'Land awer schonn de 4. Mee 1990 deklaréiert.

An Erënnerung doru feieren d'Letten zwee Nationalfeierdeeg: also och den Dag zur Erënnerung un d'Onofhängegkeet vun der Republik Lettland um 4. Mee.

François Bausch op Visitt an de Balte-Länner (2.5.22 - 4.5.22) © SIP / Emmanuel Claude Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Groussen Nationalstolz an Angscht virun Identitéitsverloscht

Schonn zanter Deeg hänken d'lettesch rout-wäiss-rout Fändelen iwwerall. De Fändel bei Feierdeeg auszehänken ass eng Obligatioun.

Mee zanter der russescher Invasioun an der Ukrain ass d'Populatioun weider zesummegeréckelt a weist och soss gären hiren Nationalstolz. Vill Solidaritéit gëtt et och fir déi ukrainesch Populatioun. Op den offizielle Gebaier uechter Riga hänken déi blo-giel Faarwen. Mee och vill Wunnhaiser weise sech solidaresch.