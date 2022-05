Laut Japan a Südkorea soll Nordkorea am Kader vun engem Test nees eng Rakéit an d'Mier geschoss hunn.

Souwuel Japan wéi och Südkorea condamnéieren d'Virgoe vum nordkoreanesche Militär. De Rakéitentest ass just e puer Deeg virum Amtsuntrëtt vum neie südkoreanesche President Yoon Suk Yeol erfollegt, dee schonn am Virfeld ugekënnegt huet, méi haart géigeniwwer dem Nopeschland wëllen ze agéieren.

Experten no kéint den Test als Warnung un den zukünftege President verstane ginn.

Aus dem südkoreanesche Militär heescht et, d'Rakéit wier 470 Kilometer wäit a 780 Kilometer héich geflunn. Den Test gouf als "eklatant Verletzung vun de Resolutioune vum UN-Sécherheetsrot" bezeechent. Dës Weidere gouf un Nordkorea appelléiert, seng Handlungen anzestellen an de Wee vum Dialog ze wielen.

Den Test ass mëttlerweil ee vu villen, déi dëst Joer vum kommunistesche Staat duerchgefouert goufen. Scho lescht Woch huet den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un ugekënnegt, säin nukleare Waffeprogramm, trotz internationale Sanktiounen, wëllen auszebauen.