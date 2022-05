D'Gauche a Frankräich huet sech fir d'Parlamentswalen am Juni zesummegedoen a geet eng Koalitioun an.

De Lénkspopulist Mélenchon wëll esou Premier ginn. Bei de Presidentiellen hat de Mélenchon 22% vun de Stëmme kritt an hannert dem Marine Le Pen knapps den zweeten Tour verpasst.

Elo kann de Mélenchon déi Gréng, d'Kommunisten a wéi et ausgesäit och d'Sozialisten hannert senger "La France Insoumise" versammelen. Hie wëll wéi gesot sou staark bei de Legislativwalen am Juni ginn, datt de Macron net laanscht hie kënnt an hie Premier géif ginn.

Dat riskéiert och eng aner Politik fir Europa ze ginn.