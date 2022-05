A kaum engem anere Land op der Welt eelzt a schrumpft d'Bevëlkerung därmoosse séier wéi a Japan. Zanter 41 Joer gëtt d'Zuel vun de Kanner méi kleng.

Entspriechend Zuele goufen e Mëttwoch vum japaneschen Inneministère verëffentlecht. D'Zuel vun de Kanner bis 14 Joer ass deemno op den 1. Abrëll ëm eng Véierelsmillioun op e Rekorddéif vu 14,65 Millioune gefall. Den Undeel u Kanner an der Gesamtbevëlkerung läit mëttlerweil just bei 11,7% a méi wéi ee Véierel vum Land ass méi al wéi 65 Joer.

Virun allem d'Absence vun Immigratioun ass ee vun den Haaptfacteuren, déi de Bevëlkerungswuesstem am ostasiatesche Staat bremst. Ze spiere kritt dëst och d'Wirtschaft. Zwar huet déi japanesch Regierung et rezent gepackt, méi Fraen an den Aarbechtsmarché z'integréieren, mä trotzdeem leiden ëmmer nach ënnerschiddlech Secteure wéi zum Beispill d'Gastronomie, ënnert dem Mangel un Aarbechtspersonal.

Experten no fäert Japan, dass den extrem déiwen Taux u Kriminalitéit am Land klamme kéint, soubal méi Immigratioun zougelooss gëtt. Versich aus dem Joer 2019 auslännesch Aarbechter an d'Land ze lackelen, gouf et zwar, sinn awer um Ënn un der Bürokratie gescheitert. Duerch d'COVID-19-Pandemie gouf d'Immigratioun du komplett gestoppt.

Des Weideren tendéiere Japanerinnen a Japaner dozou, sech ëmmer méi spéit ze bestueden an deemno och méi spéit Kanner ze kréien. Ausserdeem soll och hei d'Pandemie Japanerinnen dovunner ofgehalen hunn, Kanner ze kréien.