15 Joer, nodeems dat klengt Meedchen a Portugal verschwonnen ass, huet de Parquet zu Braunschweig eegenen Aussoen no nei Beweiser fonnt.

"Mir sinn eis sécher, dass hien (en inhaftéierten däitsche Sexualstroftäter) de Mäerder vum Madeleine McCann ass", sot de Procureur Hans Christian Wolters en Dënschdeg den Owend an engem Interview mam portugisesche Sender CMTV. Ausserdeem huet hie betount, datt d'Ermëttlunge géinge lafen an een op nei Fakte gestouss wier, "e puer nei Beweiser". Et wiere keng forensesch Beweiser wéi DNA-Spueren, "awer Beweiser", huet de Procureur ënnerstrach. Méi Detailer huet de Wolters allerdéngs net genannt.

D'Fro, ob et wouer wier, dass eppes, dat dem Madeleine McCann soll gehéiert hunn, am Liwwerwon vum Verdächtege fonnt gi wier, wollt de Procureur net kommentéieren. Ob d'Fro, ob hien dat och net dementéiere kéint, huet den Hans Christian Wolters geäntwert: "Ech wëll et net dementéieren".

Ermëttlungen aus Däitschland no war de Verdächtegen zum Zäitpunkt vun der Dot an der Géigend vum Hotel op der portugisescher Touristendestinatioun Praia da Luz. Dat géingen Opzeechnunge vu sengem Telefon beleeën. Vu wiem hien den 3. Mee 2007 ugeruff gouf, gëtt den Ament nach gepréift. De Verdächtegen hätt ausserdeem keen Alibi fir deen Owend, huet de Procureur nach ervirgehuewen.

Kuerz viru sengem 4. Gebuertsdag ass d'Madeleine "Maddie" McCann den 3. Mee 2007 owes aus der Wunneng verschwonnen, an där hatt a seng Famill hir Vakanz un der Algarve-Küste verbruecht hunn. Seng Eltere waren zu deem Zäitpunkt an engem Restaurant an hunn zu Owend giess. Bis haut konnt de Fall ronderëm dat vermësste Meedchen net opgekläert ginn. 2020 gouf et allerdéngs eng wichteg Tournure am Fall Maddie. De Parquet zu Braunschweig hat bekannt ginn, Mordermëttlunge géint en Däitschen ageleet ze hunn. Hie ass wéinst Sexualdelikter virbestrooft an huet vun 1995 bis 2007 reegelméisseg an der Algarve gelieft. Dee wéinst Kannermëssbrauch virbestroofte Mann aus Däitschland sëtzt den Ament eng Prisongsstrof wéinst Vergewaltegung vun enger 72 aler Touristin zu Praia da Luz of.

De Fait, datt de Mann aus Däitschland och a Portugal als Verdächtege gëllt, géing weisen, datt een "net vum falsche Wee ass", sou nach de Procureur Wolters.