Am bayresche Landkrees Neustadt an der Waldnaab koum et en Dënschdeg zu engem déidlechen Aarbechtsaccident. En 61 Joer ale Mann huet net iwwerlieft.

Mataarbechter hunn de Metzler dout opfonnt. De Reecheruewen, an deem d'Läich entdeckt gouf, war zwar net a Betrib, awer nach waarm. D'Dier vum Uewe war zou. Wéi d'Police Regensburg matdeelt, hätt ee versicht, den 61 Joer ale Mann um Wee an d'Spidol ze reaniméieren, awer ouni Erfolleg. D'Police judiciaire huet Ermëttlungen an d'Weeër geleet, fir déi genau Ëmstänn ze klären. Et gouf och eng Autopsie ordonéiert, fir d'Doudesursaach erauszefannen.