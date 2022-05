Déi amerikanesch Zentralbank FED huet wéinst der héijer Inflatioun decidéiert, hire Leetzëns ëm 0,5 Prozentpunkten erop ze setzen.

Domat läit de Leetzëns elo an engem Beräich tëscht 0,75 an 1 Prozent. Eréischt am Mäerz war wéinst der klammender Inflatioun eng Hausse vun 0,25 Prozentpunkten decidéiert ginn.

