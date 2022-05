8 Länner vu 4 Kontinenter hu bei der UNESCO eng Demande gemaach, fir dass den Hiewanne-Beruff als immateriellt Kultur-Ierwe soll ageschriwwe ginn.

Och Lëtzebuerg ënnerstëtzt déi Demande. Eng Decisioun fält do eréischt fréistens Enn d’nächst Joer. D’Lëtzebuerger Hiewannen-Associatioun ALSF weist e Samschdeg am Kino zu Koler an deem Sënn en Documentaire.