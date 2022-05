An England, Schottland, Wales an a Nordirland gi sech richtungsweisend Decisiounen erwaart. De Sondagen no dierft d’Labour-Partei wuel besser ewechkommen.

Dat wéinst dem Verhale vum Premier Boris Johnson, dee senger konservativer Partei geschuet hätt, mat de Verstéiss géint seng eege Corona-Reegelen.