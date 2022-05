D’Präisdeierecht war do d’lescht Joer scho no un 20%, mä déi lescht Méint ass se wéinst dem Krich an der Ukrain nach weider explodéiert.

Den tierkesche President Erdogan hat am Januar d'Zentralbank dozou bruecht d'Zënse vun 19 op 14% erofzesetzen – deemools gouf dat als onorthodox bezeechent. Hien hat verséchert doduercher géing d'Inflatioun erofgoen, mä a Wierklechkeet huet dat dozou gefouert, datt d'tierkesch Lira an de Keller gaangen ass... an d'Inflatioun nach méi eropgeschoss ass.