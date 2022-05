Wéinst engem Sandstuerm missten en Donneschdeg méi wéi 5.000 Iraker mat Otemproblemer an d'Spidol ageliwwert ginn. 1 Persoun ass ëm d'Liewe komm.

Dëst huet déi staatlech Noriichtenagence INA um Donneschdeg gemellt. Elleng an der westlecher Provënz Al-Anbar goufe méi wéi 700 Mënsche mat Otemproblemer an d'Spideeler ageliwwert. An der nërdlecher Provënz Salaheddin goufe méi wéi 300 Fäll an an de Provënzen Diwanija a Nadschaf jeeweils 100 Fäll gemellt.

Beim Sandstuerm, dee 6 vun den insgesamt 18 irakesche Provënze getraff huet, handelt et sech schonn ëm de 7. Sandstuerm bannent engem Mount. Déi irakesch Autoritéiten hunn d'Bevëlkerung an de Provënzen Al-Anbar a Kirkuk nërdlech vu Bagdad opgefuerdert, an hiren Haiser ze bleiwen.

Am Irak kënnt et ëmmer rëm zu Sandstierm, Hëtztwellen oder laangen Dréchenten. Vun der Regierung heescht et, d'Land misst an de kommende Joerzéngte mat "272 Deeg Stëbs" am Joer rechnen.

Bis d'Joer 2050 kéint d'Land ronn 20% vu senge Waasserreserve verléieren.