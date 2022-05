Ee Buttek vun der Luxusmark "Chanel" gouf en Donneschdeg zu Paräis vu 4 maskéierte Persounen iwwerfall an ausgeraibert ginn.

Wéi déi franséisch Police mellt, war vun de 4 Raiber, déi alleguer maskéiert waren an Helmer gedroen hunn, op d'mannst ee mat engem Maschinnegewier bewaffent. Aenzeien no haten awer och déi aner automatesch Waffe bei sech gedroen.

Wéi een op Videoen an de sozialen Netzwierker ka gesinn, sinn d'Täter nom Iwwerfall op jeeweils 2 Motorrieder geflücht.

Vu weideren Zeien heescht et, den Iwwerfall hätt ronn 10 Minutte gedauert an dass et sech bei den Täter wuel net ëm Profie gehandelt huet.

De Gesamtwäert vun der geklauter Wuer ass bis ewell nach net bekannt.