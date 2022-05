D'Uspanung a Litauen klëmmt weider. De Verdeedegungsminister François Bausch war en Donneschdeg bei sengem litaueschen Homolog zu Besuch.

Op Visitt a Litauen / Rep. Tim Morizet

Hei stoung virun allem déi zukünfteg Verdeedegungsstrategie vum Baltikum am Virdergrond. Ma mir waren och zu Besuch op der Militärbase zu Rukla, der gréisster NATO-Militärbase an de baltesche Länner, wou och e puer Lëtzebuerger stationéiert sinn.

An et ass warscheinlech déi stëbsegt NATO-Base am Baltikum. Eng knapp 1.800 Zaldote si mëttlerweil a Litauen stationéiert a stinn ënner däitschem Kommando. Och 6 Lëtzebuerger si vertrueden. “Eis international Partner bestätegen, datt déi Aarbecht, déi eis Zaldoten hei maachen, ganz wëllkomm a professionell ass,” esou de Lëtzebuerger Generol Steve Thull houfreg no senger Visitt op der Base. D'Lëtzebuerger sinn an enger Logistik-Company integréiert. Dës ass responsabel, fir de ganzen "Battlegroup" mat Materialien ewéi Munitioun ze re-approvisionéieren.

Sollt et zu enger Attack kommen, sinn et d'Lëtzebuerger, déi d'Zaldoten un der éischter Front beliwweren.

Den Alldag vun den Zaldoten huet sech zanter der russescher Invasioun vun der Ukrain net wierklech verännert. Dacks sinn et d'Famillen, déi méi nervös sinn ewéi d‘Zaldote selwer, heescht et aus der Kasär.

5.000 géint 100.000 Zaldoten

D'NATO bedreift véier sougenannten "Battlegroups" am Nordosten. Dat an Estland, Lettland, Litauen a Polen. Eng permanent Stationéierung vu gréissere Kampfverbänn ass der Allianz duerch den NATO-Russland-Akt net erlaabt, dofir gëtt d'Personal um Terrain all puer Méint rotéiert.

D'Ariichtung vun dëse "Battlegroups" goufen no der Annexioun vun der ukrainescher Hallefinsel Krim 2016 decidéiert. E klore Message a Richtung Moskau, esou de Verdeedegungsminister François Bausch: "Dat ass, wat ee bei der NATO nennt, eng Posture opbauen. Eng Zort Ofschreckung. An deem heite Fall net mat ganz schwéieren oder nukleare Waffen, mä andeems een eng Truppepresenz weist a seet, hei ass d'Grenz. Hei ass déi rout Linn.“

Uechter d‘'Nord-Ost-Flank am Baltikum sinn 5.000 Zaldote stationéiert. Am Verglach mat den 100.000 russeschen Zaldoten am Belarus a ronderëm d'Ukrain éischter wéineg. Eng weider offiziell NATO-Base a Rumänien gëtt ëmmer méi warscheinlech, mengt och de Lëtzebuerger Verdeedegungsminister. "Ech mengen, mir kommen do net dolaanscht. Mir mussen eis bewosst sinn, datt onofhängeg vum Ukrain-Konflikt, mir eis vill ze laang sécher gespuert hunn op den europäesche Grenzen."

D'Politiker aus dem Baltikum haten déi lescht Joren dacks d'Gefill, datt hir Warnunge virun der russescher Aggressivitéit a West-Europa net eescht geholl goufen.

Litauesch Politik fuerdert weider Investitiounen

Politesch awer mécht ee sech Suergen. Dat gouf en Donneschdeg an der litauescher Haaptstad nach eng Kéier kloer. D'Zuel u Zaldoten an der gréisster NATO-Base zu Rukla huet sech iwwert déi lescht 3 Joer quasi verduebelt. Eng Oprëschtung, déi zäitno soll an déi nächste Phas goen, esou de Wonsch vu litauescher Säit. Den Arvydas Anusauskas, de litauesche Minister fir Defense, bedauert, datt déi national Efforten, fir déi regional Sécherheet ze garantéieren, net duerginn. "Um nächste Madrid-Sommet erwaarde mer eis substantiell Decisiounen, fir eis Defense ze verstäerken. D‘NATO-Trupp muss mat méi Leit verstäerkt ginn. A mir erwaarden eis eng besser Defense vum Loftraum.“

Déi russesch Truppe stinn elo wuel dauerhaft hannert der belarussescher Grenz, just 40 Kilometer vun der Haaptstad ewech. Wéi et ëm d'Sécherheet vun de Baltestaate weidergeet, kéint sech dann Enn Juni zu Madrid um nächsten NATO-Sommet decidéieren.

Am Juni wëll ee sech op en neit Verdeedegungskonzept eenegen. De Weste zesumme mam Nord-Osten. Wat och heescht, datt méi Lëtzebuerger kéinten a Litauen stationéiert ginn.