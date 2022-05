Estimatioune fir d'Joren 2020 an 2021 gi bis erop op 16,6 Milliounen. Net jiddereen ass u Covid-19 gestuerwen.

Der Weltgesondheetsorganisatioun no sinn och vill Mënschen un anere Krankheeten oder Blessure gestuerwen, well se wéinst enger Iwwerlaaschtung vum Gesondheetssystem net séier genuch behandelt konnte ginn. D'WHO baséiert d'Estimatiounen op déi sougenannten Iwwerstierflechkeet, déi d'Zuel vun den erfaassten Doudesfäll an engem Joer mat der duerchschnëttlecher Stierflechkeet an de Jore virdru vergläicht.

Un oder mat Corona si weltwäit 6,2 Millioune Leit verscheet.