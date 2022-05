A Sachsen-Anhalt, an der Géigend vun Halle, goufen 2 Persoune vun 3 weidere Leit aggresséiert an antisemittesch beleidegt.

Wéi d'Police vun Halle mellt, waren déi 3 Verdächteg en Donneschdeg am Nomëtten an enger Camionnette ënnerwee, déi am Virfeld schonn duerch eng aggressiv Fuerweis op enger Landstrooss opgefall war. D'Camionnette ass deemno immens no un ee virausfuerenden Auto erugefuer, deen doropshi stoe bliwwen ass. Déi 3 Persounen aus der Camionnette hunn déi 2 Passagéier aus dem Auto dunn opgefuerdert raus ze klammen a sollen och op den Daach vum Auto geschloen hunn a probéiert hunn, e gewaltsam opzemaachen. Wou déi 2 Leit dunn erausgeklomme sinn a bei engem vu béiden eng Kippa um Kapp ze gesi war, goufe se vun deenen 3 Verdächtegen antisemittesch beleidegt.

Déi sinn du geflücht, konnten awer mëttlerweil identifizéiert ginn, wéi d'Police e Freideg matgedeelt huet. Den Auto gouf wärend dem Virfall net beschiedegt.