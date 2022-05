Nom brittesche Premier Boris Johnson ass elo och de Leader vun der Oppositiounspartei, de Keir Starmer, am Viséier vun enger Enquête vun der Police.

Kuerz virun de Regionalwalen a Groussbritannien geréit den Oppositiounschef Keir Starmer ënner Drock - de Grond: eng geselleg Ronn wärend dem Corona-Lockdown. De Chef vun der Labourpartei huet am Abrëll d'lescht Joer un enger Walkampfrees am nordengleschen Durham deelgeholl.

Wéinst der weltwäiter Pandemie deemools ware Restauranten nach gréisstendeels zou an et hu streng Kontaktlimitatiounen - mat Ausname vun Aarbechts-Rendez-vousen - gegollt. An enger Partie brittesche Medien sinn Opname vun engem Owend opgedaucht, déi de Keir Starmer an enger geselleger Ronn mat engem Béier an der Hand weisen. Ënnert anerem den "Daily Mail" nennt de Virfall d'"Beergate"-Affär.

De Chef vun der Labourpartei huet e Mëttwoch an engem Interview dementéiert, dobäi géint Reegele verstouss ze hunn. Hien hätt mat sengem Walkampfteam am Büro Curry bestallt, wärend der Aarbecht giess an e Béier gedronk. Donieft huet hien op e Statement vun der Police vun Durham higewisen, déi virdru matgedeelt huet, net zu deem Virfall z'ermëttelen. D'Police hätt hien och net kontaktéiert, sot de Sozialdemokrat weider.

Aus konservative Kreesser koume Fuerderungen un d'Autoritéiten, der Saach nozegoen. "Wéi vill Beweiser braucht Dir nach", huet de konservativen Deputéierte Mark Jenkinson op Twitter geschriwwen, nodeems et an Artikele geheescht huet, datt fir 30 Leit Iesse bestallt gi wier.

De Keir Starmer huet der Tory-Partei reprochéiert, vun de Lockdown-Partye vum Premier Boris Johnson oflenken ze wëllen, dee scho fir seng Partye wärend dem Lockdown Amendë krut.