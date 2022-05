Eng 73 Joer al Fra gouf vun engem Onéierlechen erageluecht an huet op dës Manéier Gold am Wäert vun 100.000 Euro verluer.

Wéi d'Tiroler Police matdeelt, wier d'Pensionärin vun engem Mann ugeruff ginn, dee sech als Polizist ausginn hätt. Dëse soll hir gesot hunn, dass an der Géigend vun hirem Haus en Abriecher gefaasst gi wier. Duerno hätt de Mann si no Boergeld a Wäertgéigestänn gefrot. Fir ze kucken, ob et en Zesummenhang tëscht dem presuméierten Abroch an hire Wäertgéigestänn géing ginn, gouf si opgefuerdert, him e Sak voll mat Gold virun d'Dier ze stellen. Dat huet déi 73 Joer al Fra dunn och gemaach. Obwuel si versicht huet, d'Gold am A ze behalen, ass et virun hiren Ae geklaut ginn. Vun enger Sekonn op déi aner war si ëm 100.000 Euro méi aarm.