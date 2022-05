Déi italieenesch 'Ndrangheta ass fir Attacken op "Mafia-Jeeër" bekannt. Lo sollt de Procueur Nicola Gratteri Affer vun hinne ginn.

Kuerz virum 30. Joresdag vun der Mordattack op de "Mafia-Jeeër" Giovanni Falcone si Pläng fir e Bommenattentat op den aktuelle Procureur an Italien public gemaach ginn. D'Zeitung "Il Fatto Quotidiano" huet ënner Recours op eng Warnung vun engem auslännesche Geheimdéngscht gemellt, datt d''Ndrangheta a Kalabrien eng Attack op den Nicola Gratteri geplangt hätt.

Hien ass zanter Joren dofir responsabel, datt Membere vum Clan festgeholl ginn, woufir d'Band sech elo räche wéilt. D'Mafiosi wéilten de Gratteri "an d'Loft sprengen", wéi et heescht. D''Ndrangheta ass eng vun de Mafia-Organisatiounen an Italien an der Welt, déi am meeschte Pouvoir hunn an organiséiert ënnert anerem e groussen Deel vum Drogenhandel tëscht Südamerika an Europa.

Nieft der Warnung vum auslännesche Geheimdéngscht virun e puer Wochen huet Italien d'Schutzmesurë fir de Procureur a seng Famill intensivéiert, wéi d'Zeitung schreift. Ënnert anerem gëtt de Gratteri vu méi Bodyguarden an engem Auto protegéiert, dat duerch eng speziell Virriichtung all Aart vu Funksignal stéiert. Bomme kënnen zum Beispill vun Handyen aus gezünt ginn.

Ho telefonato questa mattina al procuratore di Catanzaro, @NicolaGratteri, per esprimergli piena solidarietà e vicinanza anche a nome di tutto il Copasir. (1) — Adolfo Urso (@adolfo_urso) May 6, 2022

De Chef vun der italieenescher Parlamentskommissioun fir d'Sécherheet an d'Geheimdéngschter huet dem Procureur an engem Tweet Solidaritéit an Ënnerstëtzung ausgeschwat. De Parquet an den Inneministère hu virop näischt zu der Affär gesot.

Den 23. Mee 1992 war de Jurist a bekannte "Mafia-Jeeër" Falcone mat senger Fra an dräi Bodyguarden op Sizilien ëmbruecht ginn, wéi op enger Autobunn an der Géigend vu Palermo eng Bomm detonéiert war. Zwee Méint méi spéit koum de Riichter Paolo Borsellino och duerch eng Bomm ëm d'Liewen. D'Juriste waren an där Zäit déi beléiftste Mafia-Affer vun der Cosa Nostra - d'Mafia a Sizilien.