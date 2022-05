Zu Madrid ass et an engem Wunnhaus zu enger Explosioun komm. Zwou Persoune ginn nach vermësst.

Firwat et am 4-stäckege Gebai am Quartier Salamanca zur Explosioun komm ass, ass bis ewell nach net bekannt.

Bei deenen 2 Vermësste soll et sech ëm Aarbechter handelen, déi am Gebai geschafft hunn, heescht et vun den spuenesche Rettungsdéngschter. D'Pompjeeë géingen no hinne sichen.

Véier vun deene 17 Blesséierte goufen an d'Spidol ageliwwert. Dovunner schwieft aktuell eng Persoun a Liewensgefor.