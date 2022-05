Si sollten des Tenue undoen, déi de ganzer Kierper bedeckt, well se traditionell a respektvoll wier, heescht et an enger Deklaratioun vun den Taliban.

D'Burka verstoppt souguer d'Aen vun de Fraen hannert enger Zort Gitter. Et ass déi bis elo striktsten Aschränkungen fir d'Liewe vun den afghanesche Fraen zanter d'Taliban am August zejoert nees d'Muecht iwwerholl hunn. Deemools hate se nach eng moderat Regierung versprach. An de leschte Méint goufen awer ëmmer nees Fräiheete vun de Frae beschnidden. Schoule goufen zougemaach. Zéngdausende Fraen, déi fir d'Regierung geschafft hunn, hunn hir Aarbecht verluer a Fraen dierften d'Land just nach a Begleedung mat engem Mann aus der Famill verloossen.