Dat sot de Jacques Faure am Kader vun enger Konferenz, op déi d'Associatioun 'Pour la Paix et contre la Guerre' invitéiert huet.

Déi russesch Invasioun vun der Ukrain war deemno och en Thema um Salon du livre et des cultures um Festival des Migrations. De fréieren Diplomat Jacques Faure, ënner anerem franséischen Ambassadeur zu Kiew vun 2008 bis 11, huet hei presentéiert, wat senger Aschätzung no de Putin derzou beweegt huet, Enn Februar d'Invasioun vun der Ukrain ze starten. Den Diplomat huet och analyséiert, wéi de Westen den Ament reagéiert.

D'Stad Berdiansk, um Azov-Mier, eng 70 Kilometer vu Mariupol ewech, ass den Ament en ideaalt Beispill, wéi de Putin sech déi Invasioun virgestallt hat. Hei geet d'Liewe weider, wéi wann et kee Krich an der Ukrain géif. Déi gutt 100.000 Awunner hunn direkt am Ufank vun der Invasioun eng pro-russesch Haltung ageholl. Sou hat sech de Putin effektiv seng Spezial-Operatioun an der Ukrain virgestallt op Basis vu Rapporte vum FSB, sengem Geheimdéngscht.

Déi Aschätzung louch awer kloer nieft der Realitéit. Sou de Jacques Faure zu Hollerech. D'Russen haten dermat gerechent, dat d'Ukrainer se mat Blummen ëmfänke géifen. Wéi eng Befreiungsmuecht, well d'Ukrainer et net méi aushale géifen, ënnert der Diktatur vun engem Nazi-Regime ze liewen. A Wierklechkeet goufen d'Russen vum Patriotismus a vun der Resistenz vun den Ukrainer iwwerrascht.

Wärend iwwer annerhallwer Stonn huet de fréiere franséischen Ambassadeur déi dem Putin säi Plang Element fir Element ausenaner gepléckt. Vun der De-Nazifikatioun bis d'Restrukturatioun vun der Ukrain, sou wéi Moskau se geplangt huet.

Mat och wichtegen historesche Rappeller: Dat am 19. Joerhonnert scho mat enger 'Russifikatioun' vun der Ukrain ugesat gouf. Datt de Putin d'Auserneebrieche vun der URSS ni verkraaft huet. Mat der Ukrain wier Moskau e Filets-Stéck verluer gaangen.

De Jacques Faure huet drun erënnert, dat 1991 déi Sozialistesch Republik vun der Ukrain eng 40% vum Industriellen Potenzial vun der URSS ausgemaach huet. Eng 35% vun där hirer Landwirtschaft. Guer net vum militäresche Gewiicht ze schwätzen. Vun der Rëschtungs-Industrie bis zum direkten Accès op d'Azrov-Mier, respektiv dat schwaarzt Mier.

D'Reaktioun vum Westen zanter dem 24. Februar wier kloer: Net selwer militäresch agräifen. Do hätt den amerikanesche President Biden d'Weiche gestallt. Awer d'Ukrain militäresch ënnerstëtzen.

E Support, dee kloer vun defensive Waffen eriwwer op offensiivt Material geet. Hei géing et drëms, der Ukrain et z'erméiglechen, sech an engem Krich, deen nach laang dauere kéint, eng strategesch Ausgangspositioun ze verschafen. Fir dat um Ament wa Moskau bereet ass, seriö Gespréicher um Verhandlungsdësch ze féieren, Kiew net an der Positioun vum Schwaachen steet.

Wéi d'Stéchwuert NATO gefall ass, huet de Jacques Faure dës Iwwerleeung opgeworf:

De fréieren Diplomat geet dervun aus, datt 2008, Frankräich an Däitschland e Feeler gemaach hunn, wéi Georgien, wat selwer vu Russland ugegraff ginn war, an d'Ukrain gefrot hunn, fir du schonn méi enk mat NATO zesummenzeschaffen. Deemools gouf Nee gesot. Wann dat net de Fall gewiescht wier, da géif et den Ament net de Krich an der Ukrain.

A Punkto Westlech Sanktioun géif et grad den Ament drëms goen, zesummen ze halen. Jidder Staat hätt seng eegen Intresse: Politesch, Wirtschaftlech, wat d'Sécherheet ubelaangt.

''D'Staaten hätten, wann et richteg haart op haart geet, keng Frënn, just Intresse, '' sou de fréieren Diplomat Jacques Faure.