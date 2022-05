D’Staats- a Regierungscheffe vun de Länner vum G7 plangen eng Videokonferenz mam ukrainesche President Volodymy Zelenskiy.

Et geet drëms, international Eenheet ze weisen, een Dag ier Russland säin “Dag vun der Victoire” mat enger Militärparad feiert.

Bei der sougenannter "Schlaangeninsel" am Schwaarze Mier hunn ukrainesch Bayraktar-Dronen ee weidert russescht Schëff ofgeschoss a versenkt an e Waffelager zerstéiert. Dat iwwerpréift Videomaterial gouf vum ukrainesche Verdeedegungsministère iwwer Twitter verëffentlecht mam Text déi traditionell Parad vun der russescher Schwaarzmierflott de 9. Mee wier um Buedem vum Mier. Um Freideg 50 an um Samschdeg nach eemol 50 – dat sinn d’Zuele vun de Leit, déi sécher aus dem Azovstal-Stolwierk vu Mariupol konnten evakuéiert ginn, mat der Koordinatiounshëllef vun der UNO an dem Verhandlungseffort vum Internationale Comité vum Roude Kräiz.

Bei Kharkiv, am Norde vum Donbass, ass dem ukrainesche Militär eng Konteroffensiv gelongen. Aus 5 Dierfer ronderëm konnten déi russesch Besatzer zréckgedréckt ginn – dem brittesche Geheimdéngscht no net ouni schwéier Verloschter fir déi russesch Artillerie.

Zu Kiew dann huet de President Volodymyr Zelenskiy den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz an de Bundespresident Frank-Walter Steinmeier fir e Méindeg invitéiert – net ouni z’ënnersträichen, wéi symbolesch déi Visitt wier a wat fir ee staarkt Zeechen an Direktioun Moskau, wou kee Besuch aus dem Ausland geplangt ass.

An déi italienesch Regierung huet iwwerdeems am Hafe vu Marina di Carrara e Schëff confisquéiert, dat mam Vladimir Putin a Verbindung bruecht gëtt. Den Equipage op der Scheherazade war no enger Revisioun op eemol ganz presséiert, den Hafen ze verloossen – déi Pläng sinn elo duerchkräizt.