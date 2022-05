En historescht Resultat fir Nordirland: déi kathoulesch-republikanesch Partei Sinn Fein huet fir d'éischt an hirer Geschicht d'Chamberwale gewonnen.

D'Partei, déi soss als politeschen Aarm vun der militanter Organisatioun IRA gegollt huet, krut 27 vun 90 Sëtz am nordiresche Parlament.

Sinn Fein setzt sech fir d'Trennung vu Groussbritannien a fir d'Wiedervereenegung mat der Republik Irland an.

D'Regierungsbildung kéint allerdéngs ganz schwéier ginn.

Dem Karfreidesofkommes fir de Fridden 1998 no mussen déi zwou gréisst Parteien aus de konfessionelle Lager sech op eng Zesummenaarbecht an enger Eenheetsregierung eenegen. Déi gréisst protestantesch-unionistesch Partei DUP huet allerdéngs schonn annoncéiert, net an enger Regierung ze goen aus Protest géint de Brexit-Sonderstatut vun Nordirland.