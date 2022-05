A Moldawien bleift d’Situatioun ugespaant. Als direkten Noper vun der Ukrain fäert een op en Neits Eskalatiounen.

An de leschten 2 Méint huet Moldawien eng grouss Unzuel u Flüchtlingen opgeholl – haaptsächlech Fraen a Kanner. Vu ronn 400.000 Leit, déi iwwert d’Land geflücht sinn, sollen der laut UN-Zuelen ronn 100.000 bliwwe sinn. Vill Stéit hunn ukrainesch Famillen opgeholl, verschidde Plazen a Gebaier goufen a Flüchtling-Zentren ëmgewandelt. Dat äermste Land aus Europa versicht esou gutt et kann, sengem Nopeschland ze hëllefen. Ma Moldawien erlieft de Krich vu ganz noem. Vun der Haaptstad Chisinau fiert ee grad mol 65 Kilometer bis op déi ukrainesch Grenz. Donieft kontrolléieren zanter Jore scho russesch Truppen d Regioun vun Transnistrien am Oste vum Land. Do waren Enn Abrëll och zu 3 Explosioune – op enger militärescher Base, enger Radiosantenne an engem Administratioun-Gebai - komm. Wien déi Responsabel dofir sinn, ass net gewosst.

Zanter deem huet d’ Republik Moldau d’ Securitéit-Mesuren am Land eropgeschrauft. An der Haaptstad Chisinau gesäit een op all Ecker Polizisten. D’Situatioun am Land wier ugespaant, awer nach stabil, heescht et.

Elo kuerz virum 9. Mee, wiisst awer d’ Angscht bei de Landsleit an de Refugiéeën. Et gëllt als de wichtegste russesche Feierdag a gëtt an der Reegel mat imposante Militär-Paraden zelebréiert.

Vill Leit fäerten deemno, datt et op dësem Dag zu enger Eskalatioun vun den Ugrëffer an der Ukrain kéint kommen oder an Transnistrien zu weideren Explosiounen