Dat um Commemoratiounsdag vun der Kapitulatioun 1945 vu Nazi-Däitschland.

De Premier Justin Trudeau aus Kanada, d'Jill Biden, d'Fra vum US-President an d'Presidentin vum däitsche Bundestag, Bärbel Bas, gi vun den ukraineschen Autoritéiten empfaangen. Kee vun all deene gëtt dogéint muer fir d'Festivitéiten zu Moskau erwaart.

An enger Metro-Statioun zu Kiew hunn de Bono an The Edge vun der irescher Rockband U2 en akustesche Optrëtt gehat haut. All déi Visitten aus dem Ausland sollen dem ukrainesche Vollek an den Autoritéite Respekt a Sympathie zum Ausdrock bréngen – net nëmmen a schwéieren Zäiten – mee och nach op deem symboleschen Dag haut, wou et 1945 méiglech war, dass Alliéierter zesummen en totalitäre Regime gekippt hunn. Honnerte Kilometer ëstlech vu Kiew, allerdéngs, an der Realitéit ukomm, geet de Krich onbaarmhäerzeg weider. Zu Bilohorivka bei Lugansk gëtt gefaart, dass bei enger russescher Loftattack op eng Schoul bis zu 60 Persounen ëmkomm sinn. Vun de 90 Leit, déi do an de Kellere verstoppt waren, konnten der just 30 gerett ginn.

Et hätt ee wéineg Hoffnung. D'Rettungsaarbechte hunn dem Gouverneur vun der Provënz no misse gestoppt ginn, well d'Stad ëmmer erëm ënner Beschoss geholl gëtt.

Nodeems alleguer d'Zivilisten – déi Honnerte Fraen a Kanner aus dem Stolwierk vun Azovstal zu Mariupol konnten evakuéiert ginn, hunn d'Kommandante vun den Truppen iwwer Videokonferenz nach eemol ënnerstrach, dass eng Kapitulatioun fir si ënner kengen Ëmstänn géif a Fro kommen. Si hale weider déi lescht Resistenzpoche fir d'Ukrain zu Mariupol. An där online-Pressekonferenz hu se och d'Regierung zu Kiew kritiséiert, dass een si do opginn hätt.

Déi sougenannt Schlaangeninsel, südlech vun Odessa am Schwaarze Mier, déi vu russeschen Truppen als Basis genotzt gëtt, gouf da fir drëtt vun ukraineschen Drone viséiert. E russeschen Helikopter gouf haut an de fréie Mueresstonnen do erofgeschoss.