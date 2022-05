Héichrechnunge vun ARD an ZDF no leien d'Chrëschtdemokrate vum Ministerpresident Daniel Günther däitlech virun de Gréngen an der SPD.

Si konnten hiert Resultat am Verglach mat 2017 däitlech verbesseren. Deemno kéim d'CDU op 43 Prozent vun de Stëmmen, virun de Grénge mat 17 Prozent an der SPD mat gutt 15 Prozent - d'Sozialdemokraten hunn domat 11 Punkte verluer par Rapport zu de leschte Walen.