Ganzer dräi Attacke goufen et eleng de leschte Sonndeg, dat am Westjordanland an zu Jerusalem.

A Westjordanland an zu Jerusalem ass et op en neits zu brutalen Ausernanersetzungen tëscht Palestinenser an Israelien komm. Bei dräi Virfäll e Sonndeg goufen wéi et schéngt 2 Palestinenser ëmbruecht, 2 Persounen goufe blesséiert.

Zanter dem 22. Mäerz si bei anti-israeleschen Attacken an Israel an am Westjordanland 18 Mënschen ëm d'Liewe komm. Am gläichen Zäitraum goufe bei Asätz vun den israeleschen Autoritéiten 29 Palestinenser ëmbruecht.