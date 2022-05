Op de Philippinnen huet e Méindeg d'Presidentschaftswal ugefaangen.

Ronn 67 Millioune Bierger sinn opgeruff hir Stëmm ofzeginn. Als gréisste Favorit gëllt de Jong vun laangjäregen Diktator Ferdinand Marcos, deen den ëmstriddene President Rodorigo Duterte sollt ofléisen. Seng gréisste Rivalin ass déi aktuell Vizepresidentin aus de Reie vum Duterte d'Leni Robredo. Éischt Resultater gi sech e Méindeg den Owend erwaart. D'Police an d'Militär op de Philippinnen sinn am Asaz, well d'Walen dacks mat Brutalitéit a Bedruchsvirwërff gekoppelt sinn.