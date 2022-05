D'Autoritéite ginn dovun aus, datt de Grond vun der Explosioun eng Gasfuite war.

No der Explosioun an engem Luxushotel zu Havanna op Kuba goufen 31 Läichen gebuergen. 24 Blesséierter wieren nach am Spidol, huet en Gesondheetsministère matgedeelt.