Weider huet de russesche President betount, datt de Militärasaz an der Ukrain noutwenneg an déi richteg Decisioun gewiescht wier.

Bei senger Ried zu de Feierlechkeete vum 9. Mee huet de russesche President Wladimir Putin dem Weste reprochéiert, eng Invasioun vu Russland an der Krim preparéiert ze hunn. D'Gefor wier "vun Dag zu Dag" méi grouss ginn a Russland hätt keng aner Méiglechkeet gehat, wéi d'Aggresseuren als Éischt unzegräifen, seet de Wladimir Putin.

Bei der Militärparad zu Moskau huet hien e Méindeg de Moien gesot, de Westen hätt net wëllen op Russland lauschteren. De militäreschen Asaz an der Ukrain wier noutwenneg an déi eenzeg richteg Decisioun gewiescht. Déi russesch Zaldoten am Donbass an der Ostukrain géife fir d'Sécherheet vu Russland kämpfen, huet de Putin betount.

Eng Victoire oder e gréisseren Erfolleg konnt de russesche President awer net matdeelen. Hien huet awer weider och net annoncéiert, datt de Krich, deen d'Russe jo "Spezialoperatioun" nennen, ausgebreet sollt ginn, nach huet hien eppes iwwert d'Pläng fir d'Ukrain gesot.