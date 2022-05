Op de Philippinnen gesäit et aus, wéi wann de Jong vum Diktator Ferdinand Marcos d'Presidentschaft vum ëmstriddenen Rodrigo Duterte iwwerhuele wäert.

Viru ronn 30 Joer war de philippinneschen Diktator Ferdinand Marco ofgesat ginn a seng Famill gouf an den Exil verdriwwen. Elo schéngt säi Jong um gudde Wee ze sinn, den ëmstriddene President Rodrigo Duterte a sengem Amt ofzeléisen. Mënscherechtsaktiviste fäerten, datt Philippinnen no sechs Joer autoritärem Regime vum Duterte mat der Wiel vum Ferdinand Marcos Junior nach méi autokratesch kéint ginn.

Nodeems op de Philippinnen all Ziedelen an d'Walurn geheit goufen, läit Medieberichter no den Ferdinand Marcos Junior wäit vir. Hie soll mat méi wéi 20 Millioune Stëmme méi wéi duebelt esou vill Stëmme krut hunn, wéi seng Kontrahentin Leni Robredo (9.4 Milliounen), déi den Ament Vizepresidentin ass.

D'Resultater vu méi wéi 60 Prozent vun de ronn 70.000 Wallokaler sinn deemno ausgezielt. Et ware bluddeg Presidentiellen: Op d'mannst véier Leit si bei Uschléi op Wallokaler gestuerwen.