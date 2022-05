Experten hunn ausgerechent, dass d'Temperaturen an de kommende Jore weider wäerte klammen.

D'Welt-Meteo-Organisatioun WMO huet nei Berechnunge publizéiert, deenen no schonn a 4 Joer, also 2026, déi global Duerchschnëttstemperatur vun engem Joer fir d'éischte Kéier méi wéi 1,5 Grad Celsius iwwert der Moyenne vun der pré-industrieller Zäit läit. Eben dee Seuil ass jo deen, deen mat diverse Klimapäck aus de leschte Joren ëmmer nees probéiert gouf z'evitéieren.

D'WMO mat Sëtz zu Genève präziséiert, dass déi Hausse vun den Temperaturen net forcement dauerhaft wier, mä et wier leider eng Reegelméissegkeet z'erkennen, dass et méi waarm gëtt a bleift.

Fir dëst Joer ginn d'Klimatologen dovun aus, dass et am Süden a Weste vun Europa, grad wéi am Weste vun den USA vill méi dréche gëtt wéi an der Moyenne vun de Joren 1991 bis 2020. Am Norde vun Europa, wéi och an der afrikanescher Sahel-Zon dogéint vill méi fiicht.