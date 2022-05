E Méindeg koum et am däitsche Grenzgebitt zu engem Accident, bei deem ee Fierkel esou uerg blesséiert gouf, dass et huet missen erléist ginn.

En Trakter ass op der L 42 vun Olk a Richtung Ralingen ëmgekippt an op der Géigespuer gelant. Grad deen Ament ass en Auto aus där anerer Richtung ugefuer komm. D'Remorque ass op den Auto gefall an huet de Won schwéier beschiedegt. Dem Automobilist ass et gelongen, selwer erauszeklammen. Hie gouf just liicht blesséiert a koum fir eng Sécherheetskontroll an d'Spidol op Tréier. De Chauffer vum Trakter gouf net verwonnt. Den Unhänger ass ronn 100 Meter iwwert d'Fuerbunn gerutscht. D'Schwäin, déi dran transportéiert goufen, sinn nom Accident duerch d'Ëmgéigend gelaf, ma konnten awer mat Ënnerstëtzung vun de Pompjeeën aus Olk, Newel, Ralingen a Welschbillig agefaange ginn. 107 Déiere goufen op e Bauerenhaff bruecht, fir ee Fierkel koum all Hëllef ze spéit. Ee klengt Schwäin huet missen op der Plaz ageschléifert ginn. Mat Hëllef vun engem Spezialkran goufen den Auto an den Unhänger ofgeschleeft. De materielle Schued beleeft sech op ongeféier 50.000 Euro. D'L 42 gouf fir ronn 5 Stonne gespaart. Nieft Pompjeeën a Veterinäre war ënnert anerem och en Helikopter vun der Air Rescue Luxembourg op der Plaz.