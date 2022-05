Dat gréissten zesummenhänkend Koralle-Riff op der Welt ass amgaangen ëmmer méi futti ze goen.

D'Great Barrier Reef ass mat héijen Temperaturen am australesche Summer geplot, firwat et zu enger grousser Koralle-Bleech komm ass. Engem sougenannten "White out", wou d'Korallen hir Faarf verléieren a futti ginn. Dëst ass déi véiert Kéier, dass d'Korallen am Great Barrier Reef zanter 2016 u Blanchissement leiden.

91% vum Naturpark wiere betraff, heescht et vu Canberra, wou d'Regierung e Rapport publizéiert huet. E kloert Zeechen, dass de Klimawandel en enormen Afloss op d'Korallen hätt. Koralle si Liewewiesen, déi Liewensraim fir eng Abberzuel Déieren a Planze bidden. Ronn 1.500 Zorte Fësch a 4.000 Wierbeldéieraarte liewen am Great Barrier Reef.

An 10 Deeg sinn an Australien Parlamentswalen. D'Ëmwelt- an Klimapolitik sinn ee vun den Haaptsujeten.