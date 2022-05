D'Shireen Abu Aqleh huet deen Ament en Asaz vun der israelescher Arméi an der Stad Jenin am Norde vum Westjordanland couvréiert.

Am Westjordanland ass e Mëttwoch de Moie bei Zesummestéiss tëscht Palestinenser an der israelescher Arméi eng Al-Jazeera-Journalistin erschoss ginn. E weidere Journalist gouf blesséiert. Vun der israelescher Arméi heescht et op Twitter, Zaldote wieren zu Jenin am Asaz gewiescht, fir Terrorverdächteger festzehuelen an datt et zu Affrontementer mat de Palestinenser komm wier.

Den israelesche Premier Naftali Bennet weist awer de Reproche zeréck, d'Reporterin wier vun Israelien ëmbruecht ginn. Et wier probabel, datt se vun déidleche Schëss vu Palestinenser getraff gi wier, déi ronderëm sech geschoss hätten. En Aenzeie vun der AFP, e Fotograf sur place, hat virdru gemellt, déi israelesch Arméi hätt op d'Journalistin geschoss. De Palestinenserpresident Mahmud Abbas schwätzt vun enger Hiriichtung.

Al Jazeera an de palestinensesche Gesondheetsministère hunn den Doud vun der Journalistin vum katareschen Tëleessender confirméiert.