Nodeems bal all d'Stëmmen ausgezielt sinn, kënnt de Marcos Jr op iwwer 56 Prozent.

De Fils vum fréieren Diktator huet wësse gedoen, dass hien e President fir "all d'Philippinner" wëll sinn. Zum Recht vun der Welt géing hie soen: Jugéiert mech wéinst mengen Akten, net wéinst menge Virfaren. Ënnert sengem Papp senger korrupter Diktatur sinn Dausende politesch Géigner ëmbruecht, gefoltert an agespaart ginn. 1986 gouf d'Famill an den Exil gedriwwen, net awer ouni d'Land bankrott ze hannerloossen.