De 45 Joer ale Marcelo Pecci, dee besonnesch fir d'Bekämpfung vun der Drogekriminalitéit zoustänneg war, ass a Kolumbien erschoss ginn.

Wéi d'Police matdeelt, gouf de Procureur en Dënschdeg op der Plage vun der Karibikinsel Barù vun 2 Ugräifer erschoss. De Mann war mat senger Fra, der Journalistin Claudia Aguilera, op Hochzäitsrees. Si huet d'Attack iwwerlieft. Der Press géigeniwwer huet si geäussert, dass déi 2 Verdächteg mat engem klenge Boot oder Jetski un d'Plage gefuer sinn, ier dunn ee vu béiden erofgeklommen ass an 2 mol op den Marcelo Pecci geschoss huet. Dëse gouf am Gesiicht an am Réck getraff.

D'Motiver vum Mord waren net direkt kloer. Wéi d'Aguilera weider erkläert, gouf et am Virfeld keng Menace géint hire Mann. Trotzdeem deit d'Aart a Weis vun der Attack op eng Dot vun der Droge-Mafia hin, sou de Procureur Augusto Salas. Vun der kolumbianescher Police, déi souwuel mat de paraguayeschen Autoritéiten, wéi och mat der US-amerikanescher Agence fir Drogen "DEA" zesummeschafft, goufe 5 Ermëttler op Barù geschéckt. Nieft méigleche Fotoen vun engem vun den Täter, gouf och eng Belounung an Héicht vun ëmgerechent 463.000 Euro fir Hiweiser, déi zu enger Verhaftung féiere kënnen, ausgesat.



De Marcelo Pecci an d'Claudia Aguilera hu sech réischt Enn Abrëll bestuet. Déi 2 erwaarden ausserdeem ee Kand. De Pecci huet sech als Procureur besonnesch op organiséiert Kriminalitéit, Drogenhandel, Geldwäsch an Terrorfinanzéierung spezialiséiert a war laut dem paraguayesche Parquet fir eng ganz Partie wichtege Verurteelunge responsabel. Ee vun de méi prominente Fäll un deenen de Pecci bedeelegt war, war de Prozess géint de brasilianesche Futtballspiller Ronaldinho, deen am Joer 2020 vu Mäerz bis August am Prisong war. De Ronaldinho war deemools mat gefälschte Pabeieren a Paraguay agereest.

Wärend Kolumbien de weltwäit gréisste Produzent vu Kokain ass, huet sech Paraguay zu engem vun de gréissten Exporteure fir Drogen a Richtung Europa entwéckelt.