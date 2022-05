Et gëtt ëmmer méi Indicen, datt d'Leetzënsen an der Eurozon geschwënn an d'Luucht ginn.

Et gëtt ëmmer méi Indicen, datt d'Leetzënsen an der Eurozon geschwënn an d'Luucht ginn. E Mëttwoch de Moie sot d'Presidentin vun der Europäescher Zentralbank Christine Lagarde eng éischte Kéier méi kloer, datt d'EZB am Juli domadder ufänke kéint, fir d'Leetzënsen an d'Luucht ze setzen. Dat sot si op enger Konferenz an der slowenescher Haaptstad Ljubljana.

Do virdrun hat ënnert anerem och den hollänneschen Zentralbänker a Member vum EZB-Directoire Frank Elderson vun der Méiglechkeet geschwat, datt d'Zënsen am Juli eng éischte Kéier erop ginn. D'EZB stoung ze lescht ënner Drock well d'amerikanesch Federal Reserve an d'Bank of England scho mat Zënshaussen op déi héich Inflatioun reagéiert hunn. De Leetzëns an der Eurozon läit awer ëmmer nach bei 0.

Déi nächst EZB-Sëtzung ass den 9. Juni zu Amsterdam, ier de Gremium dann den 21. Juli zu Frankfurt zesumme kënnt. No enger éischter Zënshausse wier den Normaliséierungsprozess progressiv, sou d'Christine Lagarde. Dat léisst drop deiten, datt weider Haussë vum Leetzëns nokommen. D'Präisdeierecht ass am Abrëll op e Rekord vu 7,5 Prozent geklommen. D'EZB viséiert am Prinzip eng Inflatioun vu manner wéi 2 Prozent.