D'Verhaftung vum fréieren Hongkonger Kardinol Joseph Zen a weideren Aktivisten, gouf vum Westen kritiséiert. China weist dës Kritik kloer zeréck.

Den 90 Joer ale Kardinol gouf zesumme mat 3 weideren Demokratie-Aktivisten beschëllegt "sech mat auslännesche Staaten a Medie verschwuer ze hunn", fir déi national Sécherheet a Gefor ze bréngen. Dëst mellt de Büro, deen de chineseschen Ausseministère zu Hongkong representéiert.

Déi 4 Beschëllegt goufen e Mëttwoch op Grondlag vum sougenannte Sécherheetsgesetz festgeholl an e puer Stonne méi spéit géint eng Kautioun rëm fräigelooss. Wärend de Vatikan "besuergt" reagéiert huet, gouf vum Wäissen Haus zu Washington an enger éischter Reaktioun gefuerdert, dass d'Aktivisten déi festgeholl goufen, souwéi de Joseph Zen, direkt solle fräigelooss ginn.

Nieft dem 90 Joer alen Ex-Kardinol, deen zu engem vun de ranghéchste Vertrieder vun der kathoulescher Kierch zu Hongkong gehéiert an als schaarfe Kritiker vun der chinesescher Regierung gëllt, war och d'Popsängerin an Aktivistin Denise Ho ënnert de Beschëllegten. Alle 4 ware Verwalter vun engem an der Tëschenzäit opgeléisten Hëllefsfong, deen Demonstrante finanziell ënnerstëtzt, déi wärend den Hongkonger Masseprotester vun 2019 festgeholl goufen.

D'Aféierung vum sougenannte Sécherheetsgesetz am Juli 2020 erlaabt et den Hongkonger Autoritéite mat immenser Häert géint Aktiviste virzegoen, déi hirer Opfaassung no déi national Sécherheet vu China menacéieren. Méi wéi 180 Hongkonger sinn den Ament op Grondlag vun dësem Gesetz inhaftéiert, hu kaum Chancen op eng Fräiloossung duerch Kautioun a musse mat laange Prisongsstrofen rechnen.