Op engem slowakesche Bëschwanderwee hat e Bier 2 Männer attackéiert a blesséiert. Ee vun de Wanderer koum "a ganz eeschtem Zoustand" an d'Klinik.

D'Noriichteportal "Sme.sk" schwätzt vun dramatesche Blessuren: "Hien huet kee Gesiicht méi." Och de Rescht vum Kierper vun engem vun de Männer hätt schwéier Blessuren. Deen anere Mann hätt Bësswonnen an e schwéiere Schock.

De méi liicht blesséierte Mann sot den Autoritéiten, datt déi zwee e Mëttwoch iwwerraschend e klenge Bier e puer Meter vu sech ewech gesinn hunn, am nächste Moment hätt sech och schonn d'Bieremamm op si gestierzt. Fir d'éischt war de Mann fortgelaf, ma wéi hien zréckkoum an ugefaangen huet, sech ëm säi schwéier blesséierte Komerod ze këmmeren, wier de Bier onerwaart zréckkomm an hätt och hien attackéiert.

Offiziellen Zielunge vum staatlechen Naturschutz 2016 ginn et an der Slowakei méi wéi 1.200 fräiliewend Bieren. Normalerweis gi si de Mënschen aus dem Wee, nach éier si gesi ginn. Wa si sech oder hir Kleng menacéiert fillen, kënne si awer och agräifen.

Experten hunn dorop higewisen, datt esou Zesummestéiss an de leschte Jore méi dacks virkommen. Dat géing och mam Feelverhale vun den Touristen zesummenhänken, déi op der Juegd no enger Foto vun engem Bier, d'Déiere bewosst mat Fudder ulackelen, wouropshin déi hir natierlech Schei ofleeën an ëmmer méi dacks Mënsche méi nokommen.