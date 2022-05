Zu Essen soll ee 16 Joer ale Schüler eng rietsextremistesch Terrorattack geplangt hunn. De Jong gouf an engem Groussasaz vun der Police festgeholl.

D'Autoritéiten hunn de Jong an der Nuecht op en Donneschdeg verhaft. Wéi den Inneminister vun NRW, Herbert Reul, matgedeelt huet, stoung de Schüler "ënnert dem dréngende Verdacht, eng Attack geplangt ze hunn". Deemno soll hien engem Bekannte gezielt hunn, e wéilt Bommen a senger Schoul placéieren.

Souwuel dem Jong seng aktuell wéi och seng fréier Schoul goufen doropshin vun der Police ofgespaart an op eventuell Sprengsätz duerchsicht.

Beim Duerchsiche vum Schüler senger Wunneng sinn d'Ermëttler op "eendeiteg auslännerfeindlecht a rietsextremistescht Material" gestouss. Dobäi goufe rietsextrem, antisemittesch an antimoslemesch Schrëftstécker souwéi och Zeechnunge vun SS-Rune fonnt. Ausserdeem sollen eng ganz Rei Waffe fonnt gi sinn, dorënner eng selbstgebaut Schosswaff, eng Aarmbroscht mat Feiler a Material fir de Bau vu Bommen. Eng Bomm, déi hätt kënne gezünt ginn, gouf weder am Schüler senge Schoulen, nach a senger Wunneng fonnt.



An deenen 2 Schoule waren um Donneschdegmëtteg 123 Polizisten an 10 Sprengstoff-Spierhënn am Asaz.

Dem Herbert Reul no kéinten d'Opzeechnungen och als "dréngenden Hëllefsruff vun engem verzweiwelte jonke Mann" verstane ginn, vue dass et Hiweiser op "massiv psychesch Problemer a Suicidegedanken" beim 16 Joer ale Jong gouf.

Der Police ass de Schüler an der Vergaangenheet net opgefall. De Parquet huet mat den Ermëttlungen ugefaangen.