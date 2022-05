Nodeems op engem Balcon d'Läich vun engem Meedche fonnt gouf an e Bouf u senge Blessure gestuerwen ass, verdächtegt d'Police lo wuel de Papp vun de Kanner.

Wéinst den Doudesfäll vun engem 7 Joer jonke Meedchen an engem 11 Joer jonke Jong zu Hanau huet d'Police d'Mordërmettlungen opgeholl. Wéi d'Spriecherin vum Parquet matdeelt, sollen d'Kanner Geschwëster sinn. D'Obduktioun huet erginn, datt d'Meedchen u Blessuren duerch "schaarf Gewalt géint den Hals" gestuerwen ass. Beim Jong hätte multipel ënnerlech Verletzungen zum Doud gefouert, déi op eng Chute aus gréisserer Héicht zréckzeféiere sinn.

D'Grënn fir d'Chute wieren Deel vun der Enquête, "déi wéinst Verdacht op Mord gefouert ginn", esou de Parquet weider. D'Sich no engem Verdächtegen geet och en Donneschdeg weider. Wéi de Parquet matdeelt, gouf bis ewell nach keng Persoun festgeholl. Zu der Identitéit vum Verdächtege gouf näischt gesot, ma verschidde Medie schreiwen, datt et sech ëm de Papp vun de Kanner handele kéint. Ënnert anerem Spiegel-TV mellt, datt nom Verdächtege Jit S. gesicht géing ginn. Dat nodeems op engem Video ze gesi soll sinn, wéi eng Persoun, déi dem S. änelt, vun der Plaz fortleeft an an en Taxi klëmmt.

Schonn e Mëttwoch haten d'Ermëttler vun engem presuméierte familiären Hannergrond vun der Dot geschwat. D'Geschwëster hunn an der Wunneng gelieft, an där d'Verbrieche geschitt ass. Donieft hätten dem Jugendamt virum Doud vun de Kanner Hiweiser op familiär Problemer virgeleeën. Wéi de Spiegel mat Recours op d'Stad Hanau schreift, wier d'Famill fir de Joreswiessel 2021/2022 op Hanau geplënnert. "Mëtt Januar gouf dem Jugendamt bekannt, datt et familiär Problemer gouf." D'Mataarbechter wieren doropshin direkt op d'Famill zougaangen an hätten Offere proposéiert, déi d'Famill och ugeholl hätt. Virun allem wier et ëm d'Ënnerstëtzung bei administrative Saachen an am Familljenalldag gaangen.

Och den "Kummunaler Sozial Dienst" (KSD) wier a Kontakt mat der Famill gewiescht, hätt awer keng "Hiweiser op Gewalt" erkannt. Ufank dës Woch hätt den KSD eng Réckmeldung kritt, "datt sech d'familiäert Verhältnes wuel verschlechtert hätt". Wouduerch decidéiert gouf, e Gespréich ze relancéieren an anzegräifen. Spiegel-TV-Informatiounen no soll et tëscht dem Papp an der Mamm an der Vergaangenheet zu haislecher Gewalt komm sinn, wouduerch si sech getrennt haten.

E Mëttwoch de Moien hate Passanten de schwéier blesséierte Bouf virum Héichhaus zu Hanau fonnt, dee kuerz drop an der Klinik gestuerwen ass. Um Balcon vun der Wunneng am néngte Stack gouf seng Schwëster dout opfonnt.