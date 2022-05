De Präis op den Import vu Kären ass am Mäerz esou staark geklomme wéi zanter 10 Joer net méi. Hannergrond ass de Krich an der Ukrain.

Wéi dat statistesche Bundesamt aus Däitschland e Freideg matgedeelt huet, ass de Präis géigeniwwer dem Mäerz 2021 ëm 53,6 Prozent geklommen. Eng nach méi héich Hausse gouf et fir d'Lescht am Mee 2011, wou de Präis géigeniwwer dem Mee 2010 ëm 74 Prozent geklomme war.

D'Steigerunge vum Präis weise sech an alle Kär-Zorten: Weess, Geescht, Kar an Huewer sinn deemno 65 Prozent a Mais 37 Prozent méi deier ginn. D'Statistiker betounen awer och, dass d'Präisser scho virum Krich an der Ukrain ugefaangen hunn, ze klammen. D'Verännerungs-Tauxe leien zanter Januar 2021, géigeniwwer dem Mount aus dem Joer virdrun, am zweestellege Beräich.

Den Ukrain-Krich huet d'Hausse vun de Präisser zwar renforcéiert, mä et ginn nach weider Grënn: Eng weltwäit héich Ufro a knapp Offer wéinst schlechte Wiederkonditiounen a wichtege Produktiounslänner wéi den USA oder Südamerika, héich Präisser fir Dünger an Hausse vun den Transport- an Energiekäschte sinn och entscheedend Facteuren.

Och d'Exportpräisser fir Käre sinn extrem geklommen a louchen am Mäerz 2022 ëm 65 Prozent méi héich, wéi am Mäerz 2021. D'Präisser vun den Importer insgesamt sinn am Mäerz 2022 ëm 31 Prozent géigeniwwer dem Mäerz vum Joer virdrun geklommen. Eng méi héich Verdeierung par-Rapport zum Joer virdru gouf et fir d'Lescht am Joer 1974 wärend der éischter Uelegkris.