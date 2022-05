An den nächste Jore kéinte ronn 91.000 Plazen am ëffentlechen Déngscht a Groussbritannien ewechfalen. Dëst ass e Plang vum Premier Boris Johnson.

D'Land géif domadder Milliarde vu Pond all Joer aspueren. Betraff wiere ronn ee Fënneftel vun den iwwer 475.000 Plazen, déi et am britteschen ëffentlechen Déngscht gëtt.

Dat geet aus engem Gespréich tëscht dem Boris Johnson an dem Kanzler vum Parlament Rishi Sunak ervir. An engem Schreiwes, wat brittesche Medien virläit, gëtt dovu geschwat, datt "91.000" Plaze viséiert wieren. Mat dësem Cut géif Groussbritannien ongeféier op déi Zuel vun ëffentleche Plazen zeréckkommen, déi ee virun der Covid-Kris an dem Brexit hat.

D'Gewerkschafte sinn iwwert dës Diskussiounen entsat. Si gesinn et als e "PR-Stunt" vum Johnson un oder, sollt et effektiv wouer sinn, fäerte si, datt een Schlësselplazen an der Gesondheet, un de Grenzen oder an de Passbüroe géif ofbauen.