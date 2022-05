Zwee weider Aarbechter vun der Chimiesfabrick a Slowenien si bei der Explosioun en Donneschdeg schwéier verbrannt ginn, wéi d'Klinik zu Ljubljana matdeelt.

D'Stäerkt vun der Explosioun hätt den Aarbechter "keng Iwwerliewenschancë gelooss", sot de Melamin-Chef. D'Ursaach fir d'Ongléck wier deemno mënschlecht Versoen.

Als Virsiichtsmoossname goufen d'Bierger, déi ronderëm wunnen, gebieden, hir Haiser net ze verloossen. Um Owend gouf et dunn Entwarnung.

Verwirrung gouf et zäitweis ëm d'Zuel vun den Doudesaffer, well verschidde Medien e Freideg gemellt haten, datt e sechsten Aarbechter u senger Blessure gestuerwe wier. D'Klinik huet dës allerdéngs dementéiert. De Mann wier awer an engem "extreem seriöen Zoustand".