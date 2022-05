Den Ex-Presidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon wäert net bei de franséische Parlamentswalen untrieden. Regierungschef wëll hien awer weiderhi ginn.

Dëst sot de 70 Joer ale Politiker en Donneschdegowend zu Marseille. "Mier wäerte gewannen an ech gi Premierminister!" sot hien. An Uspillung op de franséische System sot hien ausserdeem, "An all Land an Europa gëtt de Premierminister gewielt, nëmme mir wielen ee Monarch". De franséische Premierminister gëtt a Frankräich net direkt gewielt, mä vum gewielte President ernimmt.

A sengem Walkrees zu Marseille wäert lo säi Walkampf-Responsablen, de 36 Joer alen EU-Deputéierte Manuel Bompard, untrieden. De Bompard hat ënner anerem d'Walunioun NUPES mam Mélenchon senger Partei "La France insoumise", de Sozialisten an de Gréngen ausgehandelt.

Am éischten Tour vun de franséische Presidentschaftswale war de Jean-Luc Mélenchon mat 22% vun de Stëmmen op der drëtter Plaz gelant. Éischten Ëmfroen no kéint NUPES bei de Parlamentswalen den 12. an den 19. Juni op 28% vun de Stëmme kommen. Dorausser kéinte sech 105 bis 168 vu 577 Sëtzer erginn. Wäit fort also vun enger Majoritéit.

De franséische President Emmanuel Macron, deem seng éischt Amtszäit e Freideg um Mëtternuecht offiziell eriwwer ass, wëll geschwënn en neie Premierminister, héchstwarscheinlech awer eng nei Premierministesch, ernimmen. Et wär réischt déi zweete Kéier, dass Frankräich eng Fra un der Spëtzt vun der Regierung hätt.