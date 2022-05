An engem Regionalzuch a Nordrhein-Westfalen huet ee Mann aner Leit mat engem Messer attackéiert.

Den 31 Joer alen Täter soll éischten Informatiounen no "willkürlech" op d'Zuchpassagéier agestach hunn, sot den Inneminister vun NRW Herbert Reul. Ob d'Attack een islamisteschen Hannergrond hätt, gëtt aktuell gepréift.

D'Attack soll e Freidegmoien an engem Zuch a Richtung Oochen geschitt sinn. Den Ugräifer gouf vun engem 60 Joer alen Zivil-Polizist, deen zoufälleg am Zuch war, iwwerwältegt a verhaft. Hie krut dobäi vun zwee anere Passagéier gehollef.

De presuméierten Täter soll am Irak gebuer sinn. Schonn 2017 gouf hie vun den Autoritéiten als sougenannten "islamistesche Préif-Fall" opgelëscht, mä ass zanterdeem net méi opgefall. Allerdéngs soll de Mann och ënnerschiddlech Nimm benotzt hunn.

Déi véier Affer vun der Attack goufe mat Schnëttblessuren un den Hänn an um Gesiicht an d'Spidol ageliwwert. Och den Täter gouf bei senger Festnam blesséiert a koum méi spéit an d'Spidol. Ronn 200 Poliziste waren am Asaz. D'Zuchstreck gouf tëschenzäitlech gespaart.