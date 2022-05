Pakistan huet e Freideg nees eng Kéier rekordverdächteg Temperature vu bal bis zu 50 Grad Celsius gemellt.

Den Héchstwäert gouf de Meteorologen no mat 49,5 Grad zu Jacobabad an der Provënz Sindh gemooss. De Wiederdéngscht sot änlech héich Temperaturen an den nächsten Deeg viraus.

Besonnesch déi Mënschen, déi am Fräie schaffen, leiden ënnert der Hëtzt. "Et ass, wéi wa ronderëm alles brenne géif", sou en Aarbechter an der Regioun ronderëm Jacobabad. D'Temperature leien och 6 bis 9 Grad iwwert dem Joresduerchschnëtt. De Meteorolog Zaheer Ahmad Babar sot, et wier ee vum Wanter direkt an de Summer gewiesselt. Caniculle géif et zanter 2015 ginn, se hätten awer un Dauer an Intensitéit zougeholl.

Pakistan leit, wéi och d'Nopeschland Indien, zanter Enn Abrëll ënnert enger Hëtztwell. Der Welt-Meteorologenorganisatioun WMO no ass dëst duerch de Klimawandel. Pakistan huet 220 Milliounen Awunner. D'Land ass eegenen Aussoen no fir manner wéi 1% vun den CO2-Emissioune responsabel, zielt awer Germanwatch no zu den 8 Länner, déi am stäerksten duerch Extremwieder-Phenomener betraff sinn.