Eng ganz Rei vun offiziellen Ekippen-Hoteller fir d'Futtball-WM am Katar, refuséieren homosexuell Gäscht oder äussere staark Virbehalter géint se.

Dëst hu Journaliste vun NRK aus Norwegen, DR aus Dänemark an SVT aus Schweden rausfonnt. Fir hir respektiv Senderen hunn d'Reporteren d'Hoteller kontaktéiert a sech als schwul Koppelen ausginn, déi fir hir Hochzäitsrees do iwwernuechte wéilten. Vun den 69 kontaktéierten Hoteller hunn 3 direkt refuséiert se opzehuelen. 20 Hoteller hu Virbehalter geäussert an och betount, dass d'Gäscht sech net als oppe schwul dierften ze erkenne ginn. Och kruten d'Journaliste gesot, d'kataresch Police hätt an der Vergaangenheet schonn homosexuell Katarer aus dem Hotel erausgeholl. 13 Hoteller hu guer net geäntwert, oder si just als Quarantän-Hoteller disponibel. 33 Hoteller hate keng Awänn géint eng Ënnerbréngung vu schwule Gäscht.

D'Presidentin vum norwegesche Futtballverband Lisa Klaveness sot, dat Ganzt wär "selbstverständlech net akzeptabel a stëmmt och net mat dem iwwerteneen, wat de WM-Organisatiounscomité versprach huet". Och den dänesche Verband huet seng Enttäuschung ausgedréckt a sot et géing een eng Léisung erwaarden. Déi huet d'FIFA e Freideg ugekënnegt. Sollten d'Hoteller d'Virgabe vun den Organisateuren net anhalen, da géinge sämtlech Verträg mat hinne gekënnegt ginn.

Homosexualitéit ass am Katar verbueden a ka mat bis zu 7 Joer Prisong bestrooft ginn. Mënscherechtsorganisatioune wéi Amnesty International warne schonn zanter laangem viru Diskriminéierunge vu Fraen a Memberen vun der LGBTQ-Communautéit am Katar.