Nieft dem Urteel huet d'Geriicht och d'Häert vun der Schold festgestallt. Domat ass e virzäitegt Entloossen aus dem Prisong ausgeschloss.

D'Geriicht huet et als erwisen ugesinn, datt de Mann seng Affer am Oktober 2021 zu Delmenhorst kuerz noeneen an enger Sportbar an an enger Wunneng aus Jalousie erstach huet. Den Täter war dovun ausgaangen, datt d'Afferen eng Bezéiung matenee géinge féieren an huet sech dowéinst a senger Familljenéier blesséiert gesinn.

D'Dot war also geschitt, nodeems de Mann, deen aus dem Irak kënnt, vun der méiglecher Bezéiung tëscht senger Liewenspartnerin an deem anere Mann gewuer soll gi sinn. Fir d'éischt huet hien de presuméierte Libhaber an enger Sportbar gesicht an do erstach. Dono ass de Mann bei d'Wunneng vu senger Partnerin gefuer, mat där hien no jesideschem Recht bestuet war, an huet och d'Fra mat engem Messer attackéiert. Béid Persoune sinn doropshi gestuerwen. Den Täter war zwar virop geflücht, konnt awer nach dee selwechten Dag festgeholl ginn.

Iwwer säin Affekot huet hien um éischte Prozessdag erkläre gelooss, datt hien zu där Zäit reegelméisseg Kokain konsuméiert hätt a vun engem Mordkomplott ausgaange wier, dee seng Frëndin an hire presuméierte Libhaber géint hie geplangt hätten. Um Dag vun der Dot hätt hie sech vun engem Auto verfollegt gefillt an dofir decidéiert, déi zwee ëmzebréngen.

Mam Urteel ass d'Geriicht komplett op d'Fuerderung vum Parquet agaangen. D'Verdeedegung hat op eng Verurteelung wéinst zweefachem Homicide op zwielef Joer an aacht Méint Prisong plädéiert.